Kirchengemeinde im Oberharz Von Pfarrern und Hilfspredigern: Wieso einst zwei Pastoren „erbittert verfeindet“ waren
Einst hatte Benneckenstein noch eine eigene Pfarrstelle. Und eine Zeit lang waren sogar zwei Pfarrer zugleich dort tätig. Doch nicht immer war das Verhältnis zwischen den beiden von Harmonie und Kollegialität geprägt, wie ein Beispiel zeigt.
14.12.2025, 14:00
Benneckenstein. - Die Abfolge der in Benneckenstein tätig gewesenen Pastoren und Hilfsprediger weist, seit 1560 gerechnet, insgesamt fast 50 Namen auf. Soviel Geistliche wirkten also in der kleinen zum Kirchenkreis Nordhausen gehörenden Benneckensteiner Parochie, zu der strukturell auch die Filiale Sorge gehörte.