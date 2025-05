Eine der öffentlichen Standuhren in Magdeburg ist seit einiger Zeit verschwunden - doch wohin? Das für den Werbeträger verantwortliche Unternehmen gibt dazu Auskunft.

Öffentliche Uhr wird in Magdeburg vermisst - wohin ist sie verschwunden?

Eine öffentliche Standuhr wie diese im Breiten Weg wird in Magdeburg vermisst.

Magdeburg - An der Großen Diesdorfer Straße drehte sich in Höhe der Einmündung Maxim-Gorki-Straße bis vor einigen Wochen eine öffentliche Standuhr. Der Zeitanzeiger im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost wird offensichtlich rege genutzt, weil gleich mehrere Anfragen nach dem Verbleib in der Volksstimme-Redaktion eingingen. Wohin die Uhr denn verschwunden ist und ob sie wiederkommt, wollen die Leser wissen.

Für diese Art Uhren verantwortlich ist das bundesweit agierende Unternehmen Ströer, das mit der Stadt einen Exklusivvertrag über die öffentlichen Werbeträger in Magdeburg hat. Auf Volksstimme-Anfrage teilt dieses mit, dass die Uhr an der Kreuzung Große Diesdorfer Straße/Maxim-Gorki-Straße einer technischen Generalüberholung unterzogen wird.

Ist diese beendet, wird sie auch wieder aufgebaut. Voraussichtlich wird das in der Woche vom 12. bis 16. Mai 2025 passieren, wie das Unternehmen weiter informiert.