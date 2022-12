Ohne neue Fachkraft für 2023 bleibt es im Steinzeitdorf Randau still

Magdeburg - Im Steinzeitdorf Randau ist es in diesem Jahr still geblieben. Wegen dem Wegfall einer Förderung konnten keine regulären Öffnungszeiten angeboten werden. Das pädagogische Angebote in dem Freilichtmuseum am Elberadweg - weswegen in der Vergangenheit zahlreiche Kita- und Schulkinder nach Randau gekommen waren - fiel flach.