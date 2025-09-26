weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Feiern wie die Bayern: Oktoberfest in Magdeburg: Los geht's mit Lümmelgaudi und Wiesn-Wahnsinn

Feiern wie die Bayern Oktoberfest in Magdeburg: Los geht's mit Lümmelgaudi und Wiesn-Wahnsinn

Brezn heiß, Maßkrug kalt, Schunkellaune auf Maximum – die Lümmelgaudi 2025 startet in Magdeburg! Drei Tage Schlagermarathon und Partystimmung warten auf alle Oktoberfest-Fans. Infos zu Tickets, Bier und Sicherheit.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 26.09.2025, 18:53
Oktoberfest in Magdeburg: Jens Hitzeroth, Christian und Marie Völke, Detelf Beymann, Maik Bühring und Mario Hellwig gehören zum Veranstalter-Team der Lümmelgaudi in Lemsdorf.
Oktoberfest in Magdeburg: Jens Hitzeroth, Christian und Marie Völke, Detelf Beymann, Maik Bühring und Mario Hellwig gehören zum Veranstalter-Team der Lümmelgaudi in Lemsdorf. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Die Brezn sind heiß, die Maß kalt und die Schunkellaune schon auf Maximum – in Magdeburg startet der Wiesn-Wahnsinn! Den Auftakt zur großen Oktoberfest-Sause macht in diesem Jahr die Lümmelgaudi. Bis Sonntag wird auf dem Festplatz an der Brenneckestraße in Lemsdorf gefeiert, gelacht und getanzt, bis die Lederhose quietscht.