Brezn heiß, Maßkrug kalt, Schunkellaune auf Maximum – die Lümmelgaudi 2025 startet in Magdeburg! Drei Tage Schlagermarathon und Partystimmung warten auf alle Oktoberfest-Fans. Infos zu Tickets, Bier und Sicherheit.

Oktoberfest in Magdeburg: Jens Hitzeroth, Christian und Marie Völke, Detelf Beymann, Maik Bühring und Mario Hellwig gehören zum Veranstalter-Team der Lümmelgaudi in Lemsdorf.

Magdeburg. - Die Brezn sind heiß, die Maß kalt und die Schunkellaune schon auf Maximum – in Magdeburg startet der Wiesn-Wahnsinn! Den Auftakt zur großen Oktoberfest-Sause macht in diesem Jahr die Lümmelgaudi. Bis Sonntag wird auf dem Festplatz an der Brenneckestraße in Lemsdorf gefeiert, gelacht und getanzt, bis die Lederhose quietscht.