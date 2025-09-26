Am letzten Tag der "Shopping Queen"-Folgen aus Magdeburg will sich Margit mit ihrem Modegeschmack gegen die anderen Kandidatinnen durchsetzen. Wer am Ende das Finale für sich entscheiden konnte.

"Ist ja abgedreht"! Guido Maria über "Miss Universe Empire" Margit – Wer gewinnt das Finale?

Magdeburg. – Das Finale der neuen "Shopping Queen"-Folgen aus Magdeburg steht vor der Tür. Nach Eugenie (30), Heike (58), Malado (44) und Claudia (38) darf nun Margit (75) ihr Gespür für Mode unter Beweis stellen. Das Motto der Show lautet: "Fashion Week calling – Trage, was sich sonst keiner traut".

Die "Shopping Queen"-Woche aus Magdeburg im Überblick:

"Shopping Queen"-Kandidatin Margit mit halbem Haus als Kleiderschrank

Die 75-jährige Margit aus Lostau ist eine bekannte Modeexpertin. In ihrem Leben dreht sich alles um das Thema Fashion – und genau das merkt man auch, wenn man bei ihr Zuhause ist: Das halbe Haus der Modelagentur-Chefin ist ein Kleiderschrank.

"Das ist ja abgedreht", entfährt es Guido Maria Kretschmer beim Anblick des Hauses der Miss Universe Empire von 2021.

Als Shopping-Begleitung hat sich Margit berühmte Unterstützung zugelegt. Marila Zielke, Miss Sachsen-Anhalt 2024, begleitet ihre Freundin und steht ihr mit Rat zur Seite. Vier Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro haben die beiden, um für Margit ein Outfit zu finden.

Guido Maria Kretschmer nennt "Shopping Queen"-Kandidatin aus Magdeburg einen Weltstar

Im ersten Geschäft angekommen, verfolgt Margit direkt die Idee eines extravaganten Outfits. "Sie kann es tragen, absolut", kommentiert Guido Maria Kretschmer den auffälligen Look, bestehend aus einem orangen Einteiler, einem knallgrünen Blazer und einem orangen Hut.

"Sie sieht ein wenig wie Marlies Möller in den wildesten Zeiten aus. Sie sieht aus wie ein Weltstar", so der Mode-Designer. Ein grüner Gürtel, goldener Schmuck, eine goldene Handtasche und eine Sonnenbrille runden das Outfit ab.

Für das extravagante Outfit gab Margit im ersten Geschäft direkt 411 Euro aus. Screenshot: RTL+/Shopping Queen

"Shopping Queen"-Kandidatin aus Magdeburg gibt 411 Euro im ersten Geschäft aus

Fehlen nur noch Schuhe. Friseur und Make-Up. Doch trotz der Hilfe ihrer Shopping-Begleitung schrumpft Margits Budget bereits im ersten Geschäft rapide. Ganze 411 Euro kostet sie das Outfit.

Im Allee-Center in Magdeburg angekommen, geht es für die beiden in ein Schuhgeschäft. Dort findet Margit direkt passende Schuhe und gibt die nächsten 60 Euro aus. Bleiben noch 28 Euro für Make-Up.

"Nein, nein, ich kann nicht hinsehen": Guido Maria Kretschmer muss

Also flitzen die beiden Frauen in den verbleibenden 50 Minuten vor der Fahrt zum Laufsteg durch einen dm und machen Margit direkt in der Drogerie schick.

Als Margit sich von Freundin Marila die Zehennägel lackieren ließ, konnte Guido Maria Kretschmer nur noch weggucken. Screenshot: RTL+/Shopping Queen

Für Guido Maria Kretschmer wird es zu viel: Die 75-Jährige zieht sich die Schuhe aus, um sich barfuß auf dem dm-Boden von Freundin Marila die Zehennägel lackieren zu lassen.

"Nein, nein, ich kann nicht hinsehen", so der Modedesigner. "Mit Füßen bin ich ja so pingelig." Shopping-Begleitung Marila scherzt noch: "Dass ich Margit mal zu Füßen liege, vor allem in der Drogerie zum Füße lackieren, ist schon was Außergewöhnliches."

So viel Punkte bekommt "Shopping Queen"-Kandidatin Margit

Auf dem Laufsteg angekommen, ist sich Kretschmer jedoch sicher, dass Margit die anderen Kandidatinnen umhauen wird. "Sie sieht top aus. Das ist auf jeden Fall ein Look", so der Mode-Designer und weiter: "Ich nehme ihr das total ab. Die ist 75 und sieht top aus."

Auch die anderen Kandidatinnen waren von Margits Outfit angetan. "Du siehst toll aus", so Malado. Insgesamt erhält die 75-Jährige am Ende 34 Punkte und liegt am Ende der "Shopping Queen"-Woche auf dem zweiten Platz, kurz hinter Heike mit 36 Punkten.

Diese Magdeburger Kandidatin gewinnt die "Shopping Queen"-Woche

Fehlt also nur noch die Bewertung von Guido Maria Kretschmer. Dazu reisen die fünf Teilnehmerinnen aus Magdeburg nach Hamburg. Dort angekommen, stylen sich alle noch einmal in ihren selbst gekauften Outfits.

Nach den Bewertungen von Guido Maria Kretschmer belegten Malado und Claudia mit 37 Punkten den jeweils vierten Platz. Eugenie schaffte es mit 40 Punkten auf den dritten Platz, während Margit mit 43 Punkten den zweiten Platz belegte.

Damit gewinnt Heike die "Shopping Queen"-Woche aus Magdeburg. Sie darf sich neben dem Titel und den 1.000 Euro auf zwei Tickets inklusive Anreise und Übernachtung für Guido Maria Kretschmars Fashion Week in Hamburg freuen.

"Shopping Queen" wird immer montags bis freitags um 15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Alternativ sind die Folgen auch beim Streaming-Dienst RTL+ abrufbar.