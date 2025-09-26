weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Streit und Misstrauen: Windpark Güsen spaltet Elbe-Parey: Emotionen, Proteste und eine vertagte Entscheidung

Volle Aula, hitzige Reden und ein Projekt, das die Gemeinde tief spaltet: In Güsen wurde der geplante Windpark zum Zündstoff für eine emotionale Debatte zwischen Klimaschutz, Haushaltsnöten und Heimatgefühl.

Von Robert Sonntag 26.09.2025, 19:49
Um moderne Industrie- und Energiepolitik ging es im Güsener Ortsrat.
Güsen - Volle Aula, angespannte Stimmung, laute Kritik – die jüngste Ortsratssitzung in Güsen wurde zum Schauplatz einer emotional geführten Debatte rund um ein Thema, das in der Gemeinde Elbe-Parey zunehmend polarisiert: Der geplante Bau eines Windparks in Güsen.