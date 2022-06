Open-Air-Konzerte: Magdeburg feiert die Fête de la Musique

Am 21. Juni 2022 wird in Magdeburg nach französischem Vorbild der Sommer und die Musik zelebriert. Bands und Solisten lassen die ganze Stadt erklingen. Der Eintritt ist frei.

Musik und Tanz bei der Fête de la Musique in Magdeburg - hier eine fröhliche Impression aus dem Jahr 2019. Am 21. Juni 2022 ist zur Neuauflage eingeladen.

Magdeburg - Zur Tradition ist es geworden, dass sich Magdeburg an der Fête de la Musique beteiligt. Das ist das in Frankreich erstmals gefeierte Fest zum Beginn des Sommers, an dem Musiker kostenlos auf Straßen und Plätzen musizieren. Hier ein Überblick über die Konzerte am 21. Juni 2022.