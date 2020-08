Im Magdeburrger Opernhaus beginnen am Freitag die Proben zur Oper "Titus". Für die Aufführung sucht das Theater Magdeburg noch Statisten.

Magdeburg l Das Theater Magdeburg sucht kurzfristig drei Statisten. Dies teilte die Theaterleitung mit. Für die Aufführung der Oper "Titus" werden junge, schlanke Männer gesucht. Clemens Kellner, Leiter der Statisterie, sagte auf Nachfrage: "Wir stellen uns Männer im Alter von 20 bis Ende 30 vor, wenn aber jemand älter ist und das trotzdem vom Aussehen her passt, ist das auch in Ordnung."

Gesucht werden Darsteller für zwei Diener, die ungefähr 1,90 Meter groß sind. Außerdem wird ein Mann gesucht, der einen etwa 1,80 Meter großen Adjutanten eines Oberbefehlshaber darstellen soll. Die erste Probe und auch Kostümanprobe findet am 28. August 2020 um 17.30 Uhr im Opernhaus Magdeburg statt. Die Premiere des Bühnenstückes ist am 12. September 2020

Schauspielerische Erfahrung sei zwar wünschenswert, so Kellner, aber nicht unbedingt notwendig. "Die Bewerber sollten ein gewisses Interesse für Schauspielerei mitbringen", so der Statisterieleiter. Auch Vorkenntnisse seien nicht nötig, es wäre aber schön, wenn die Bewerber mit Lampenfieber umgehen könnten, da für sie zwar keine Sprechrollen vorgesehen seien, die Kleindarsteller aber mit in die Szenen eingebunden werden.

Interessenten werden gebeten, sich bei dem Leiter der Statisterie, Clemens Kellner, unter (0391) 40 490 5304 oder clemens.kellner@theater-magdeburg.de zu melden.