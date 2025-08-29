Auf einer Wiese im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt stehen 20 Fahrzeuge ohne Kennzeichen. Die Stadtverwaltung prüft noch, ob es ein illegaler Autohandel ist.

Ist auf einer Brachfläche im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein illegaler Autohandel entstanden?

Magdeburg. - Ein illegaler Autohandel mitten im Magdeburger Neubaugebiet? Kann das sein? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Anwohner des Stadtteils Neue Neustadt. Auch im Stadtrat wurde die ungewöhnliche Situation jetzt behandelt.