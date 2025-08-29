weather regenschauer
  4. Verdacht auf illegalen Autohandel: Ordnungsamt prüft Grundstück

Platz ist „potenzielle Gefahrenquelle“ Ordnungsamt alarmiert: Illegaler Autohandel auf Brachfläche in Magdeburg?

Auf einer Wiese im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt stehen 20 Fahrzeuge ohne Kennzeichen. Die Stadtverwaltung prüft noch, ob es ein illegaler Autohandel ist.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 29.08.2025, 11:13
Ist auf einer Brachfläche im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein illegaler Autohandel entstanden?
Ist auf einer Brachfläche im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein illegaler Autohandel entstanden? Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Ein illegaler Autohandel mitten im Magdeburger Neubaugebiet? Kann das sein? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Anwohner des Stadtteils Neue Neustadt. Auch im Stadtrat wurde die ungewöhnliche Situation jetzt behandelt.