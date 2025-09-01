18 Jahre lebte Katja Meinecke mit ihrer Familie auf Mallorca – jetzt ist sie zurück in Wernigerode in Harz. Warum sie der Trauminsel den Rücken kehrte und welchen Lebenstraum sie nun in ihrer Heimatstadt erfüllt hat.

18 Jahre Mallorca – und dann zurück in den Harz: Katja Meinecke erfüllt sich ihren Traum in Wernigerode

Tanzlehrerin Katja Meinecke hat 18 Jahre auf Mallorca gelebt. In ihrer Harzer Heimat hat sie sich jetzt einen weiteren Lebenstraum erfüllt.

Wernigerode. - Für viele ist Auswandern in den sonnigen Süden ein Lebenstraum. Die Wernigeröderin Katja Meinecke hat ihn sich vor Jahren erfüllt. Nun ist sie aber aus dem sonnenverwöhnten Mallorca wieder in ihre Harzer Heimat zurückkehrt.