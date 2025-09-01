Autos und Wohnmobile rollen Montagmorgen in Havelberg auf die Handelsflächen. Für viele seit Jahren ein Muss, für manche eine Premiere. Ist noch Platz für Trödel?

In die Schlange zur Auffahrt zum Kleinhandelsplatz des Pferdemarktes in Havelberg hat sich Burkhard Meier aus Storbeck am Sonnabend eingereiht. Seit seinem zwölften Lebensjahr kennt er den Markt.

Havelberg. - Montagmorgen auf der B107 in Havelberg. Von Süden aus kommend, hat sich bisher keine lange Autoschlange gebildet. Die Polizei steht an der Abfahrt zum Festgelände des Pferdemarktes im Mühlenholz. Die Beamten können regulieren, sollte sich ein Stau bilden. Um 8 Uhr rollen die ersten Trödelmarkthändler von der Elbstraße aus auf den Kleinhandelsplatz. Ganz entspannt. Obwohl die Ersten schon Tage in der Schlange stehen.