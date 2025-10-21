Als eine der ersten Veranstaltungen fand jetzt das Kulturfrühstück im kürzlich eröffneten Popkulturzentrum statt. Damit ist der Startschuss für Magdeburgs neuen Treffpunkt zum Netzwerken gefallen. Was dort ansonsten geplant ist.

Ort zum Netzwerken: So wird das neue Popkulturzentrum in Magdeburg genutzt

Magdeburg. - Während außen noch Bauarbeiter auf Gerüsten um die Hausfassade in der Liebknechtstraße 70 klettern, trudeln die ersten Gäste in den großen Saal im Inneren ein. Wenige Tage nach der offiziellen Eröffnung des Magdeburger Popkulturzentrums fand dort mit dem Kulturfrühstück eine der ersten Veranstaltungen statt.