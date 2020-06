Zahlreiche Corona-Tests in Magdeburg und ein Ergebnis: Mindestens 28 weitere Menschen haben sich infiziert.

Magdeburg l In Magdeburg ist bei 28 weiteren Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie in Magdeburg insgesamt 186 Infektionen festgestellt worden, teilte die Stadt Magdeburg am Mittwoch mit. Das Sozialministerium hatte am Vormittag noch 181 Fälle vermeldet.



Neun Schulen sind inzwischen geschlossen, dazu mehrere Spielplätze und zwei Jugendeinrichtungen. Ab Donnerstag bleibt auch die Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" in Sudenburg zu. Es ist damit die zehnte Schule. Hier wurden zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, teilte die Stadt Magdeburg mit.



Unterdessen wurde das Fieberzentrum in der Brandenburger Straße erweitert. Hier können nun fünf statt nur drei Besucher gleichzeitig getestet werden. In den vergangenen Tagen kam es hier zu Wartezeiten von mehr als vier Stunden. Seit 12. Juni wurde von mehr als 950 Menschen ein Abstrich genommen. Seit 8. Juni sind etwa 540 Menschen in Magdeburg in Quarantäne.