Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen steigt in Magdeburg weiter an. Jetzt sind sechs neue Fälle gemeldet worden.

Magdeburg l Zwei Corona-Patienten werden derzeit in Magdeburger Kliniken medizinisch versorgt. Bei einer Patientin sei der Verlauf der Krankheit schwer, heißt es am Freitag aus dem Gesundheitsamt Magdeburg. Insgesamt sind mit Stand 27. März 2020, 10.32 Uhr, in Magdeburg 71 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind sechs Fälle mehr als noch am Vortag vermeldet, teilte das Sozialministerium mit. In Magdeburg gab es damit die größten Zuwächse. In ganz Sachsen-Anhalt ist das Virus bei 516 Menschen nachgewiesen worden. Zwei Patienten sind daran verstorben. Die meisten Erkrankten werden aus Halle gemeldet. Dort sind es 102 Fälle. In einer Schätzung wird davon ausgegangen, dass 83 Patienten wieder gesund sind. Der Schätzung liegt eine Formel zugrunde, in der leichte und schwere Krankheitsverläufe mit unterschiedlichen Genesungszeiten berücksichtigt werden. Eine Genesung ist nicht meldepflichtig. Aktuell ergibt sich folgende Lage in den Landkreisen: LK Altmarkkreis Salzwedel: 10

LK Anhalt Bitterfeld: 30

LK Börde: 46

LK Burgenlandkreis: 24

LK Harz: 34

LK Jerichower Land: 16

LK Mansfeld-Südharz: 15

LK Saalekreis: 45

LK Salzlandkreis: 37

LK Stendal: 25

LK Wittenberg: 45

SK Dessau: 16

SK Halle: 102

SK Magdeburg: 71

Gesamtergebnis: 516

