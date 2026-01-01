weather spruehregen
  4. Nachhaltige Initiativen im Altmarkkreis: Baumchallenge 2025 bringt Dutzende neue Bäume in die Stadt

Vereine, Initiativen und Stadtverwaltung haben beim Baum-Wettbewerb zahlreiche neue Bäume gepflanzt. Die Aktion stärkt Umweltbewusstsein und Zusammenarbeit.

Von Antje Mewes 01.01.2026, 06:15
Bürgermeister Olaf Meining pflanzte einen Apfelbaum der Sorte Gravenseiner.
Bürgermeister Olaf Meining pflanzte einen Apfelbaum der Sorte Gravenseiner. Foto: Hansestadt Salzwedel

Salzwedel. - Sie rollte wie eine Welle durch den Altmarkkreis – die Baumchallenge. Funktioniert hat das Ganze über Nominierungen, bei denen Vereine innerhalb einer Frist – meist 48 Stunden bis zu 14 Tagen – einen Baum pflanzen mussten. Anderenfalls drohte ihnen die „Strafe“ und zwar einen Grillabend für diejenigen ausrichten zu müssen, die sie nominiert haben.