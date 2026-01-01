Von der B-Jugend bis zu den Alten Herren – im Januar 2026 verwandelt sich die Sporthalle an der Berliner Chaussee an zwei Wochenenden wieder in die Fußballhochburg der Region.

Im Jahr 2025 gewann die F-Jugendvon Borussia Genthin das erste Hallenturnier des Jahres.

Genthin - Wenn das Quietschen der Hallenfußballschuhe und der dumpfe Aufprall des Leders gegen die Banden die Geräuschkulisse in der Sporthalle Berliner Chaussee bestimmen, dann weiß jeder Fußballfan in der Region: Es ist wieder Zeit für den Hallenmarathon des FSV Borussia Genthin. Auch für den Start in das Jahr 2026 hat der Verein ein straffes Programm auf die Beine gestellt, das insgesamt zehn Turniere umfasst und nahezu alle Altersklassen abdeckt.