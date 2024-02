Rund um den Messeplatz „Max Wille“ in Magdeburg mangelt es an Parkplätzen. Bei Großveranstaltungen kommt es bisweilen zu Wildparken. Doch es gibt eine Idee, wo neue Stellplätze entstehen könnten.

Wie Magdeburg das Parkchaos bei Volksfesten bewältigen will

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Seit mehr als 1.000 Jahren werden in Magdeburg Volksfeste gefeiert. Die Herbstmesse, die alljährlich auf dem Messeplatz „Max Wille“ am Kleinen Stadtmarsch ausgerichtet wird, ist das nachweislich älteste Volksfest in Deutschland.