Jahrelang ist nichts auf dem Gelände des ehemaligen Bauhof am Winterhafen in Magdeburg passiert. Neue Vorschläge im Stadtrat können daran jetzt etwas ändern.

Magdeburg. - Hinter dem Zaun auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs am Winterhafen in Magdeburg sind leerstehende Gebäude und wildwachsende Sträucher zu sehen. Seit mehr als vier Jahren passiert nichts mehr mit dem Grundstück. Zuletzt waren die Pläne eines Schulneubaus verworfen worden. Durch die Nähe zur Elbe hätten Maßnahmen für den Hochwasserschutz die geplanten Kosten bei weitem überstiegen. Das neue Schulgebäude der Gesamtschule „Willy Brandt“ wird derzeit in der Listemannstraße gebaut.