In der Magdeburger Innenstadt wird für 70 Millionen Euro eine neue Schule gebaut. Nun erfolgte der erste Spatenstich für das Großprojekt. 2027 soll unterrichtet werden.

70 Millionen Euro für Bildung: Spatenstich für Riesenschule in Magdeburg

In der Magdeburger Innenstadt wird eine neue Schule gebaut.

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat am 19. November 2024 gemeinsam mit Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner, dem Niederlassungsleiter der ausführenden Baufirma Goldbeck, Thomas Kolley, sowie dem Betriebsleiter des Kommunalen Gebäudemanagements, Hagen Reum, symbolisch den ersten Spatenstich für den Schulneubau an der Listemannstraße gesetzt.

„Mit 70,1 Millionen Euro ist es eine der größten Investitionen der Landeshauptstadt in den kommenden Jahren“, blickte das Stadtoberhaupt voraus. Ein Vorhaben, das trotz der schwierigen Haushaltslage ohne Fördergeld aus eigenen Mitteln umgesetzt werde. „Ein weiteres Achtungszeichen für die Zukunft von Tausenden Schülerinnen und Schülern und damit für unsere Stadt“, so Borris. Eva Feußner sprach von einer „kommunalen Mammutaufgabe“ und lobte die Stadt für den Mut zur Großinvestition in die Bildung.

Mensa, Sporthalle und Pausenhof werden übereinander gebaut

In den siebenzügigen Neubau zieht nach der geplanten Fertigstellung im Sommer 2027 die Integrierte Gesamtschule (IGS) Willy Brandt ein. Auf dem nicht ganz 14.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Bundesstraße 1 werden auf bis zu fünf Etagen 62 Unterrichtsräume und 27 Fachkabinette entstehen. Zudem werden Aufenthaltsbereiche für die einzelnen Jahrgänge geschaffen.

In Magdeburg erfolgte der symbolische Spatenstich für die neue Schule durch die Projektbeteiligten. Foto: Stefan Harter

Als bauliche Besonderheit wird die Sporthalle über der Mensa und Aula liegen, während darüber wiederum ein Pausenhof einschließlich Kleinspielfeld und Tischtennisplatten eingerichtet wird. Die Sporthalle wird dabei so groß sein, dass sie von drei Schulklassen gleichzeitig genutzt werden kann. Zudem soll sie auch für den Trainings-, Punktspiel- und Wettkampfbetrieb von Vereinen zur Verfügung stehen, heißt es von der Stadt.

IGS und Guericke-Universität wollen als künftige Nachbarn kooperieren

Durch Kooperationen zwischen der IGS und der benachbarten Otto-von-Guericke-Universität sollen zudem künftig die Kompetenzen in den sogenannten Mint-Fächern und bei der Digitalisierung gestärkt werden.

Anfang März 2024 hatte die Stadt den Auftrag an Goldbeck nach einem Stadtratsbeschluss vergeben. Im Juli 2024 wurde der Bauantrag gestellt. Nachdem die erste Teilbaugenehmigung vorliegt, konnte nun der Spatenstich erfolgen. Der bisherige Parkplatz wurde bereits komplett zurückgebaut.