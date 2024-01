SCM und Kultur Parkschein-Ärger an der Getec-Arena in Magdeburg

7 Euro kostet das Parkticket an der Veranstaltungsstätte im Osten von Magdeburg. Eine Bezahlung mit Geldscheinen ist an den Automaten nicht möglich, teils kommt es zu Schlangen, wie Besucher berichten. Was die MVGM dazu sagt.