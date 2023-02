In Magdeburg wird an den Wochenenden gefeiert. Die Volksstimme hat Party-Tipps für Freitag, den 10. Februar 2023, und Sonnabend, den 11. Februar 2023, zusammengestellt.

An den Wochenenden wird in den Clubs gefeiert.

Prinzzclub: Wyld heißt es Freitagabend ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ Evolution spielt Hip-Hop, Afrobeats, Latin, Black Music und Electronica. Eine Fiesta Latina mit DJ Hoff ist dann für am Sonnabend ab 23 Uhr angesagt. Unter anderem erklingen Salsa, Merengue und Mambo, Bachata, Reggaeton, Cumbiaton und Latin Pop.

Boys’n’Beats: Um 23 Uhr am heutigen Freitag eine „Becks all Night“ im Boys’n’Beats, der Diskothek für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. DJ xBrayne aus Leipzig legt am Sonnabend ab 23 Uhr auf.

Buttergasse: Miss Ivanka T. legt am Freitag ab 23 Uhr bei der ersten Party unter dem Titel Queergasse in der Buttergasse im Alten Markt 13 auf. Für Sonnabend, 23 Uhr, steht dann die „Mega 2000er Party“ mit DJ Delorryen auf dem Plan.

Café Treibgut: Eine 80/90er Party im XXL Partyzelt wird am Sonnabend ab 19 Uhr im Festzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 gefeiert. Für die Musik sorgt DJ Ben.

Idol: Das Idol im Rennebogen 177 veranstaltet am Sonnabend eine Ü30-Party. Beginn ist um 21 Uhr.

Ellen Noir: House und Techno bis zu Klassikern der elektronischen Musik stehen bei „Friends Express“ mit Gästen aus anderen Clubs auf der Playlist am Sonnabend um 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16. Mit dabei sind DJ Etienne, Lorenz Kraach, DJ Tork, Kraft der Sonne, Jortzik und Güldenpfennig sowie Sandro Bader.

Insel der Jugend: „Schiff Ahoi!“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße. Mit dabei sind Sledge, Twinpitchers sowie Bass und Moritz.

Kunstkantine: In der Kunstkantine in der Sandbreite in Magdeburg ist für Sonnabend ab 23 Uhr eine Nacht unter dem Titel „Droplegs Bushfire XIV“ geplant. Auf dem einen Floor spielen Lukas der Dude, K.C., Stumbleton und plaschunique, auf dem anderen CV369 und Gäng.

Geheimclub: Im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 steigt die Party „Never Stop“ in der Nacht zum Sonntag. Beginn ist um Mitternacht. Auf dem einen Floor spielen Si.Kurd, Stranger und Pernox, auf dem anderen Morkl und Zoe Palace.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. An den Wochenenden ist bis 5 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist Open Stage; Akustikgitarre, Keyboard, E-Bass, Verstärker und Mikrofone stehen bereit.