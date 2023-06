Zahlreiche Clubs locken in Magdeburg von Freitag und am Sonnabend bis Sonntagfrüh zu Tanz und Party. Hier eine Übersicht über angesagte Locations.

Partytipps: So feiern Clubs in Magdeburg das Wochenende

In Magdeburg locken am Wochenende Clubs zu Tanz und Party.

Magdeburg - Die Clubs in Magdeburg bieten auch für dieses Wochenende ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengestellt. Zu weiteren Tipps für Freitag geht es hier.

Boys’n’Beats: Die „Gay Student Night“ beginnt am Freitag ab 23 Uhr in Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben, in der Liebknechtstraße 89. An gleicher Stelle und zur gleichen Zeit beginnt am Sonnabend die „Millennium Party“ mit DJ xBrayn. Gespielt werden Hits aus den 2000ern und 2010ern.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am Freitag im Down Town Club im Breiten Weg 227 die „Resident DJs Night“ mit DJ Ex und DJ Vendetta. Für Sonnabend um 23 Uhr ist eine XXL Neon-Party mit EDM, Black und RnB mit DJ Buhold angesetzt.

Geheimclub: „Multiplay Psydays“ stehen Freitag ab 23 Uhr auf dem Programm des Geheimclubs in der Münchenhofstraße 37. Mit dabei sind auch Feta Felice, Carlaidoskop und DXTrancen. In der Nacht zum Sonntag ist ab Mitternacht die Party „Never Stop“ geplant. Mit dabei sind auf dem einen Floor Continous, Tauceti und Varic Grey, auf dem anderen Toffee und B2B Morkel.

Strandbar: Von 18 bis 22 Uhr wird am Sonnabend in der Strandbar im Petriförder 1 Musik aufgelegt. Vor Ort ist dazu DJ Dave S aus Potsdam.

Ellen Noir: Das zweite „New Talent Event“ beginnt am Sonnabend um 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16 im Buckauer Bahnhof. Auf dem einen Floor legen Adventum Live, Klangexperte vs. Trypsin, Schnellstedt vs. Bxrnout, Röhlix, Kallex, Heisenberg Live und Lobra auf, auf dem anderen Ezzcape, Nase vs. Schramme, Togs, Alezztor vs. Anubizz, Stekk Nadel vs. Schnggi und Icaruzzz.

Festung Mark: Eine Party unter dem Titel „Classic Rock Night“ ist in der Festung Mark am Sonnabend angesagt. Beginn ist um 22 Uhr. Karteninhaber für das Rockpicknick oder Starfucker erhalten kostenlosen Eintritt zu dieser After Show Party, es können aber auch separat Tickets erworben werden.

Buttergasse: Eine „90er und 2000er Party“ ist für Sonnabend ab 23 Uhr in der Buttergasse geplant. DJ Dundee sorgt für den musikalischen Mix des Abends. Die Location hat ihrem Sitz in einem historischen Gewölbe im Alten Markt 13.

Auch interessant: Zu vielen Veranstaltungen in Magdeburg und Umgebung gibt es Eintrittskarten bei biberticket.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz. Geboten wird an dieser Stelle wöchentlich aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Schauspielhaus: „Tanzt mit uns in den Sommer!“ war am Sonnabend im Schauspielhaus geplant. Diese Party wurde aber kurzfristig abgesagt.