Magdeburg - Theater und Konzert, Literatur, Kabarett und Musik für Kinder - dies sind einige der Punkte, die die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender für Magdeburg für Freitag, den 16. Juni 2023, zusammengestellt hat. Für die Partys in den angesagtesten Clubs in Magdeburg gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Donnerstag, den 15. Juni, geht es hier.

Fredda spielt im Magdeburger Moritzhof

Am Freitag beginnt um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz ein Konzert von Fredda. Sie ist eine Sängerin der Nouvelle Scène Française und genießt in Deutschland Anerkennung von verschiedenen Medien. Der Berliner „Tip“ findet ihre Stimme „betörend“, während die Musikwoche ihre Lieder als „anmutig“ bezeichnet. Der Spiegel wiederum beschreibt sie als „bezaubernd“.

Freddas neues Album „Phosphène“ bringt einen frischen Schwung und Energie in ihre Musik, heißt es in einer Ankündigung zu dem Auftritt im Moritzhof. Es ist das Ergebnis von Aufnahmesessions mit einer jungen Band in Clermont-Ferrand. Das Album wirkt wie eine Befreiung und erinnert an Freddas eigene Jugend, als sie noch in Rock'n'Roll-Bands sang. Trotzdem bleibt sie ihrem unverwechselbaren Trademark-Sound treu, der stets eine melancholische und romantische Note enthält. Insgesamt wird ihr Musikstil als „betörend, anmutig und bezaubernd“ beschrieben.

Victoria Theodore stellt ihr Album in Magdeburger Feuerwache vor

Victoria Theodore spielt am Freitag in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Beginn ist um 20 Uhr.

Victoria Theodore aus den USA präsentiert ihr aktuelles Projekt „Ensprits“ auf ihrer Europa-Tournee, bei der die in Magdeburg Station macht. Als langjährige Keyboarderin und Sängerin hat sie mit Größen wie Stevie Wonder und Beyoncé zusammengearbeitet. Als Begleitung allein sieht sie sich aber nicht. Und daher hat sie mit „Ensprits“ ihr eigene Projekt auf die Beine gestellt, auf der seie eine Mischung aus Soul, Pop und Rhythm and Blues geschaffen hat. Unterstützt wird die Musikerin von ihrem Schlagzeuger Dave Tweedie aus Nordirland und den USA. Auf der Tour begleitet wird sie vom Saxofonisten René Decker, dem Gitarrist Jürgen Heckel und Bassist Max Hughes.

Von Kindesbeinen an hat die Musikerin Klavier gespielt. Doch nach der Schule entschied sie sich zunächst für eine Karriere im Computerbereich, da es schwierig ist, als Musikerin über die Runden zu kommen. Aber die Arbeit als Datenbankdesignerin und Informatikerin bei Apple machte sie „elend“ und „völlig deprimiert, wie sie in einem Interview berichtete. Und tatsächlich gelang es ihr, umzusatteln: Unter anderem war sie nach ihrem Durchbruch mehr als sieben Jahre mit Stevie Wonder.

Im Magdeburger Oli wird Falko gefeiert

Im Oli in der Olvenstedter Straße 25 beginnt am Freitag eine Falco-Music-Night. Beginn ist um 20 Uhr.

Der charismatische Wiener, der im Februar 1998 in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall ums Leben kommt, war wohl der innovativste Rockmusiker Österreichs. Noch heute kennt man auch in den USA seinen Namen. „Deshalb wollen wir an diesem Abend zu seinen größten Hits rocken und mit Falco auf der Leinwand in die Nacht feiern“, heißt es in einer Ankündigung.

„Mit Volldampf ins Aus“ im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es am Freitag mit Marion Bach, Heike Ronniger und Oliver Vogt im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr.

Es geht um die Probleme der Gegenwart: Umweltschutz, Genderdebatte, Krieg, Flucht und Vertreibung oder das kränkelnde Gesundheitssystem beispielsweise. Autor Alexander Pluquett, der auch Rege führte, hat diese Themen zusammengeführt. Geboten werde ein unterhaltsamer Abend, der Nachdenklichkeit beinhaltet, schrieb Volksstimme-Rezensist Klaus-Peter Voigt nach der Premiere des Stücks.

Neben der Freitag-Vorstellung sind weitere für den 22., 23. und 28. Juni geplant, wenn anstelle von Oliver Vogt Christoph Deckbar auf der Bühne steht – und dann noch einmal mit Oliver Vogt am 29. Juni. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Kabarett mit Hengstmanns im Technikmuseum

Kabarett: Kleine Dinge sind es manchmal, die den Gang der Geschichte bewegen. So ist es Franz Branntwein aus dem Universum an Figuren im Hengstmann-Kabarett, der im Mittelpunkt des diesjährigen Sommertheater-Boulevardkabaretts im Technikmuseum steht, ergangen.

Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr bis 17. Juni, am 22. und 23. Juni, vom 29. Juni bis 1. Juli, vom 6. bis 8. Juli, vom 12. bis 15. Juli und vom 18. bis 22. Juli sowie jeweils um 17 Uhr am 25. Juni und 2., 9. und 16. Juli statt.

Brass mit „Skyline Green“ in der Magdeburger Festung Mark

Die Band „Skyline Green“ bedient sich an so gut wie jedem Genre, um die Menge zum Tanzen zu bringen und das mit Erfolg. Die acht jungen Musiker aus Nürnberg und Umgebung haben schon Festivals wie das Weinturm, Holledau oder Taubertal unsicher gemacht und sich unter anderem mit SDP, Frittenbude oder Rantanplan die Bühne geteilt. Seid dabei, wenn die fetten Dub Beats die Konzerthallen im ganzen Land erschüttern und die funkigen Brass-Riffs auf kubanische Salsa-Rhythmen treffen, so die Veranstalter.

Ein Konzert geben „Skyline Green“ am Freitag in der Festung Mark im Magdeburger Hohepfortewall. Beginn ist um 20 Uhr.

Timur Vermes zu Gast im Magdeburger Literaturhaus

Mit dem „Comicverführer“ nimmt Timur Vermes die Besucher am Freitag um 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburger in der Thiemstraße 7 mit in sein ganz persönliches Comicuniversum. Er erzählt, was ihn an dem Genre so fasziniert und gibt Empfehlungen. Geistreich, pointiert, launig und mit sehr viel Witz. Für Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene – eine Reise zu den Helden unserer Kindheit und weit darüber hinaus.

Timur Vermes studierte in Erlangen Geschichte und Politik, arbeitete anschließend als Journalist und Ghostwriter. Seine 2012 erschienene Satire „Er ist wieder da“ gehört zu den weltweit erfolgreichsten Romanen der vergangenen Jahrzehnte. Nicht ganz so bekannt ist aber seine Liebe zu Comics, die mit Peanuts, Donald Duck und Asterix begann – und mittlerweile ganze Galaxien umfasst.

Den Rahmen für die Veranstaltung bildet die Ausstellung „Die besten deutschen Comics“, die noch bis 11. August läuft.

Musikalische Reise in die Welt der Instrumente für Kinder im Magdeburger Opernhaus

Klassik für Kids als eine musikalische Reise in die Welt der Instrumente für Besucher ab sechs Jahren steht für den Freitag um 11 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz 9 auf dem Programm. Für diesen Termin am Freitag gibt es noch Karten, eine weitere Veranstaltung am Sonntag ist ausverkauft.

Thema sind Holzblasinstrumente. Gemeinsam mit Musikern der Magdeburgischen Philharmonie nähern sich die jungen Hörer Musikinstrumenten sowie deren Klängen altersgerecht und spielerisch an.

„Sex und Kartoffeln“ im Schauspielhaus

Aufgrund eines Krankheitsfalls müssen die für die fürs Wochenende im Theater Magdeburg für das Schauspielhaus geplanten Vorstellungen „Zungen brechen“ aus der Reihe Kosmos entfallen. Statt dessen hat das Theater Magdeburg für den Freitag das Stück „Sex und Kartoffeln“ als Zusatzvorstellung auf den Spielplan gesetzt: Um 19.30 Uhr beginnt die Vorstellung der Inszenierung, die bei den vergangenen Terminen stets ausverkauft war. Die ursprünglich für Sonnabend geplante Kosmos-Vorstellung ist indes ersatzlos gestrichen. Im Programm bleibt am Sonnabend die 19.30-Uhr-Vorstellung „Odyssee: Buch von Homer“.

"Sex und Kartoffeln" im Magdeburger Schauspielhaus.

„Sex und Kartoffeln ist ein kollektiver und persönlicher Abend von euch und uns und für uns alle – auf der Suche danach, was sein kann, wenn Sex kein Tabu mehr ist“, heißt es in der Ankündigung zu dem Stück für Zuschauer ab 16 Jahren. Für die Performance von Anna Kirstine Linke und dem Ensemble wurden im Vorfeld mehr als 100 Menschen gefragt: „Woran denkst du, wenn du an Sex denkst? Woran denkst du, wenn du an Kartoffeln denkst? Was aus deinem Sexualleben möchtest du gerne auf einer Bühne sehen?“

Sowohl für „Sex und Kartoffeln“ als auch für „Odyssee: Buch von Homer“ sind noch Karten erhältlich.