Per TV-Show kam der Magdeburger Zoo zu seinem Giraffenhaus

Magdeburg - Am 2. November 1991 - vor 30 Jahren also - wurde im Magdeburger Zoo ein einzigartiges Projekt fertig: Das in Rekordzeit gebaute Giraffenhaus war nach 110 Stunden Bauzeit fertig. Darüber hatte der Zoo am Jahrestag informiert. Mit dabei war damals der heute 55-jährige Zootierpfleger Michael Banse, der sich an die damaligen Tage erinnert.