Zu einem Wohnungsbrand wurde die Magdeburger Feuerwehr am Montagnachmittag gerufen. Was bislang bekannt ist.

Person ruft um Hilfe: Großeinsatz an der Haeckelstraße in Magdeburg

Mit zwei Löschzügen war die Feuerwehr zum Wohnungsbrand in die Haeckelstraße ausgerückt.

Magdeburg - Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr am Montagnachmittag zur Haeckelstraße im Bereich zwischen Otto-von-Guericke- und Bahnhofstraße gerufen. Aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss drang Qualm. Zudem habe eine Person am Fenster gestanden und um Hilfe gerufen, wie Anke Bartel vom Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr Magdeburg erklärte. Was war passiert?