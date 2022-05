Peter Sodanns Bücherkiste zeigt in Magdeburg Kinderbücher aus der DDR

Drei der 45 Bücher der Kinder- und Jugendliteratur, die ab 30. Mai 2022 in Magdeburg in der Bücherkiste im Breiten Weg 29 für einen Monat präsentiert werden.

Magdeburg - In der „Bücherkiste Peter Sodann“ im Breiten Weg 29 in Magdeburg wird am 30. Mai 2022 um 15 Uhr in Anwesenheit von Peter Sodann die Sonderausstellung „Kinderbücher in der DDR“ eröffnet. Dafür wurden 45 Titel ausgewählt. Begleitend zur Ausstellung zeigt das Puppentheater einige Figuren aus der Kinderliteratur, wie Gisela Begrich als eine der Initiatorinnen berichtet. Doch was erwartet die Besucher hier?