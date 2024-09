Einkaufen Petition in Magdeburg: Anwohner sammeln Unterschriften für Aldi-Rückkehr

Seit Oktober 2022 klafft eine Lücke in der Nahversorgungslandschaft in Magdeburg-Buckau. Aldi zog sich von seinem Standort an der Schönebecker Straße zurück – zum Unmut von Anwohnern. Wie sie nun für eine Rückkehr sorgen wollen.