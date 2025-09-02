Fünf Absolventinnen des Bildungsträgers IWK in Magdeburg berichten, was ihren Beruf erfüllend macht.

Staatssekretär Wolfgang Beck aus dem Ministerium des Landes für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gratuliert den Jahrgangsbesten des IWK: Ronja Heinrich (vorn von links), Emily Magari, Vivien Löffler, Alina Keim und Millane Mosebach.

Magdeburg - Das „IWK-Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege“ mit einem Standort in Magdeburg hatte dieser Tage einen guten Grund zum Feiern: Im repräsentativen Saal im Haus des Handwerks wurden die Absolventen der verschiedenen Ausbildungsgänge gefeiert. Gelegenheit, bei den fünf Jahrgangsbesten nachzufragen, was sie an ihrem Beruf fasziniert, was sie in der Ausbildung überrascht hat und wie sie dazu gekommen sind – ist es doch etwas ganz anderes als das, was sich viele Kinder als Beruf wünschen: Kosmonautin, Kranfahrerin oder Influencer beispielsweise.