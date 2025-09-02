Spannende Berufe in Praxis und Krankenhaus Pflege, OP und Therapie: Junge Frauen, starke Wege in Magdeburg
Fünf Absolventinnen des Bildungsträgers IWK in Magdeburg berichten, was ihren Beruf erfüllend macht.
02.09.2025, 06:40
Magdeburg - Das „IWK-Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege“ mit einem Standort in Magdeburg hatte dieser Tage einen guten Grund zum Feiern: Im repräsentativen Saal im Haus des Handwerks wurden die Absolventen der verschiedenen Ausbildungsgänge gefeiert. Gelegenheit, bei den fünf Jahrgangsbesten nachzufragen, was sie an ihrem Beruf fasziniert, was sie in der Ausbildung überrascht hat und wie sie dazu gekommen sind – ist es doch etwas ganz anderes als das, was sich viele Kinder als Beruf wünschen: Kosmonautin, Kranfahrerin oder Influencer beispielsweise.