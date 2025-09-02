Die Debatte um den Batteriespeicher Förderstedt ist erhitzt – Ecostor hat andere Prioriäten. Die Arbeit am Standort Schuby (Schleswig-Holstein) geht in die Vollen.

Förderstedt - Der Ecostor-Batteriespeicher im Ortsteil Förderstedt erregt weiter die Gemüter Staßfurts. Insbesondere die Zuwege bestimmen derzeit die Debatte. Die Baustelle ist eingerichtet, die ersten Arbeiten laufen, sodass das Batteriefeld Anfang 2027 in Betrieb gehen könnte. Der Fokus des bayerischen Unternehmens liegt derweil im schleswig-holsteinischen Schuby.