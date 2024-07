Immer öfter ist das Kindeswohl in Gefahr. Immer häufiger müssen Kinder in Obhut genommen werden. Die Landeshauptstadt sucht Pflegefamilien, damit die Jüngsten nicht im Heim landen.

Ein Stofftier mit einem Riss am Bein liegt auf dem Fußboden einer Wohnung. Das Kindeswohl ist auch in Magdeburg immer öfter in Gefahr.

Magdeburg. - Immer mehr Meldungen über Kindeswohlgefährdungen, immer mehr Inobhutnahmen: Die Zahlen in Magdeburg steigen. Kein Phänomen in der Landeshauptstadt, sondern ein bundesweiter Negativtrend. Doch sorgt die Situation dafür, dass die Hilfen zur Erziehung in verschiedenen Bereichen in die Höhe schnellen. Wenn immer mehr Kinder aufgenommen werden müssen, steigt auch der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten.