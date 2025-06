Blick von der Wasserfallbrücke in Magdeburg auf das fast ausgetrocknete Flussbett der Alten Elbe.

Magdeburg. - Die Alte Elbe ist ein Kleinod an Natur und Erholung in Magdeburg. Wenn sie viel Wasser führt, rauscht die Elbe auf diesem Nebenarm zwischen Stadtpark und Cracau beeindruckend dahin. Führt sie wie jetzt wenig bis gar kein Wasser, gibt sie ihre Sandstrände frei und lädt wie hier zum Picknicken ein. Was des einen Freud', ist des anderen Leid: Während man im Flussbett derzeit schön entspannen kann, ist die Ebbe ein Riesenproblem für die ein Stück flussaufwärts ansässigen Wassersportvereine.