In einem Pilotprojekt setzt der Magdeburger Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe digitale Technik ein, um das Grün in der Stadt effizient zu gießen – und zieht eine erste Bilanz der Sensoren-Testphase.

Pilotprojekt in Magdeburg: Sensoren an Bäumen liefern erste Daten

Solche Sensoren sind an ausgewählten Bäumen im Stadtgebiet von Magdeburg an den Wurzeln angebracht.

Magdeburg - In einem Pilotprojekt testet die Landeshauptstadt aktuell sogenannte Nässesensoren. An drei neu gepflanzten Bäumen an ausgewählten Standorten im Stadtgebiet sind im Wurzelbereich digitale Sensoren angebracht worden. Sie messen den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und schlagen im Notfall Alarm. Eine erste Bilanz, wie das Projekt läuft.