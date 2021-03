Lutz Trümper informiert am Donnerstag live über die Corona-Lage in Magdeburg. Foto: dpa

OB Trümper informiert ab 13 Uhr über Corona-Lockerungen nach Ostern in Magdeburg. Wird die Stadt Modellprojekt? Die Infos im Livestream.

Magdeburg l Tübingen ist Vorreiter. Und Magdeburg könnte folgen. Mit flächendeckenden Corona-Schnelltests besteht Aussicht, dass nach Ostern in Magdeburg Teile der Gastronomie und Kultureinrichtungen im Rahmen eines Modellprojekts öffnen könnten - trotz Lockdown. Oberbürgermeister Lutz Trümper sprach sich bereits dafür aus. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag soll es nähere Infos dazu geben, auch über die aktuelle Corona-Lage in Magdeburg.

Im Gespräch ist nach Volksstimme-Informationen auch ein 7. Schnelltest-Zentrum. Dieses könnte in Fermersleben eröffnen.

Den Livestream zur Pressekonferenz gibt es dann hier. Beginn ist 13 Uhr.