Erinnerung Plakette an Gedenkstein in Magdeburg nach Unfall erneuert

Ein Findling auf dem Karl-Liebknecht-Platz in Magdeburg-Sudenburg erinnert an KZ-Häftlinge, die bei Todesmarsch im April 1945 ermordet wurden. Die Plakette am Sockel ist kürzlich erneuert worden.