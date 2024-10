Magdeburg. - Wo könnten Unternehmen in Magdeburg investieren, um Arbeitsplätze beispielsweise in Produktion und Fertigung neu zu schaffen oder zu erhalten? Mit Verweis auf eine Studie, laut der geeignete und für Investoren erschwingliche Flächen nahezu nicht mehr zu haben sind, möchte die Verwaltung den Flugplatz und den Großen Silberberg auf ihre Eignung untersuchen. Ob diese Untersuchungen stattfinden sollen, soll im Stadtrat entschieden werden. In den Ausschüssen zeigt sich aber, wie schwer es die Verwaltung haben wird, die Option der Schließung des Flugplatzes zugunsten eines neuen Industrie- und Gewerbegebiets haben wird. Dieser Punkt wurde zwar im Umweltausschuss befürwortet – im Wirtschaftsausschuss aber abgelehnt. Und nun ging es in die nächste Runde.

