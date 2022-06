Platz in der Magdeburger Beimssiedlung wird mit Pflanzen und Bänken aufgewertet

Der Walbecker Platz in der Beimssiedlung in Magdeburg soll aufgewertet werden. Dazu sollen Sitzbänke, Fahrradbügel und Pflanzkübel aufgestellt werden, wie die Stadt informiert.

Der Walbecker Platz in der Magdeburger Beimssiedlung soll umgestaltet werden.

Magdeburg - Wie kann der Walbecker Platz schöner werden? Diese Frage beschäftigt seit geraumer Zeit die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) in der Magdeburger Beimssiedlung. Die Verkehrsflächen waren zwar vor gut zwei Jahren saniert worden. Der Platz selbst wurde dadurch aber nicht unbedingt attraktiver, so die Meinung in der GWA.