Platzproblem in Magdeburger Schule: Ottersleber Grundschule beobachtet ihren künftigen Anbau

Schüler ausgelagert, kaum Platz in der Schule: Diese Probleme werden in der Magdeburger Grundschule in Ottersleben mit einem Anbau gelöst.

Aktuell wird an der Bodenplatte für den Neubau in Magdeburg gearbeitet, mit dem das Platzproblem der Grundschule im Stadtteil Ottersleben behoben werden soll.

Magdeburg - Drei Etagen soll er umfassen und das Platzproblem in der Ottersleber Grundschule lösen. Die Arbeiten am Schulanbau an der Ecke Schäferbreite/Alt-Benneckenbeck schreiten voran. Ein Unternehmen aus dem Stendaler Ortsteil Jarchau führt derzeit Bauarbeiten an der Bodenplatte für das Gebäude aus, das auf dem Gelände eines ehemaligen Friedhofs in die Höhe wachsen soll, und weckt damit das Interesse der Bewohner.