Ein großes Loch klafft in der Fassade der Wallonerkirche in der Magdeburger Altstadt. Wegen eines Baustopps konnte es bisher nicht geschlossen werden. Warum die Bauarbeiten stagnieren und wie es nun weitergehen soll.

Plötzlicher Baustopp bei Sanierung der Wallonerkirche in Magdeburg

Noch verdeckt ein Gerüst die neuen Glaskunstfenster an der Westfront der Wallonerkirche. Bisher sind zwei von drei Fenstern eingesetzt worden. Das dritte wird Ende Februar erwartet.

Magdeburg. - Die Hoffnung, die Wallonerkirche dieser Tage durch das neue Portal betreten zu können, war groß. Seit Juni 2024 liefen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die nicht zuletzt eine Neugestaltung der Westseite an der Neustädter Straße zum Ziel hatten. Eine neue, dritte Fensteröffnung wurde geschaffen, durch die nicht nur mehr Licht in die Kirche gelangen, sondern auch der Eingangsbereich besser in Szene gesetzt werden soll.