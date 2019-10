Eine Personengruppe hat am Freitag in Magdeburg eine Straßenbahn attackiert und das Fahrzeug dabei beschädigt.

Magdeburg l In der Magdeburger Innenstadt haben mehrere Personen am Freitagabend eine Straßenbahn beschädigt. Gegen 22 Uhr attackierte eine Personengruppe von mindestens sechs Personen eine Tram der Linie 4, die sich gerade in Höhe des Polizeireviers Hallische Straße befand. Vermutlich soll der Angriff einer einzelnen Person in der Person gegolten haben.

Die Täter wurden so aggressiv das sogar eine Sicherheitsscheibe mit einer Glasflasche zerstört wurde. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei hat noch in der Nacht zalreiche Zeugen vernommen.