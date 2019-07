Ein Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus nach einem Unfall in Magdeburg.

Magdeburg (dpa) | In einem Industriegebiet in Magdeburg ist ein Arbeiter unter mehreren Betonplatten eingeklemmt worden. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr in Magdeburg am Mittwochmorgen mitteilte. Kollegen des Mannes konnten ihn am Dienstagmittag befreien, bevor Rettungskräfte eintrafen.

Wie es zu dem Unfall in dem Unternehmen kam, war zunächst unklar. Mehrere Mitarbeiter wurden von Notfallseelsorgern betreut. Polizei und Gewerbeaufsicht untersuchen den Unfall.