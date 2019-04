In Magdeburg ist eine Autofahrerin mit einer Straßenbahn kollidiert. Foto: Tom Wunderlich

In Magdeburg wurde eine 79-jährige Autofahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt.

Magdeburg (twu/ag) l In Magdeburg ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Die 79-jährige Opel-Fahrerin wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Straße Alt Fermersleben.

Die Frau wollte von einer Tankstelle mit ihrem Auto auf die Straße abbiegen. Dabei übersah sie die Straßenbahn. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen mehrere Meter weit geschleudert.