Diebe haben eine Magdeburger Baustelle heimgesucht. Die Polizei konnte Spuren sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Magdeburg (vs) l Zwischen Donnerstag, 9. April 2020 und Dienstagmorgen, 14. April 2020, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer umfriedeten Baustelle in der Freien Straße in Magdeburg vor. Wie die Magdeburger Polizei berichtete, stahlen die Täter anschließend Verlängerungskabel, eine Verteilerbox, ein Rollgerüst sowie eine Leiter. Zudem machten sich die Diebe auch an Datenleitungen zu schaffen. Sie durchtrennten Kabel und entwendeten diese ebenfalls, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Vierstellige Summe

Insgesamt wird der Gesamtschaden momentan auf eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt, so die Polizei. Die Kriminalpolizei konnte Spuren sichern und hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl im besonders schweren Fall, so die Polizeieinschätzung, aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.