Magdeburg l Unbekannte haben in Magdeburg eine Fensterscheibe einer Stiftung in der Altstadt beschädigt. Ein Mitarbeiter entdeckte ein 1 Zentimeter großes Loch in der äußeren Scheibe der Doppelverglasung. Im Rahmen der Spurensuche stellten Polizisten auf dem Gehweg vor dem Haus eine kleine Metallkugel fest. Diese ist etwa 5 mal 5 Millimeter groß. Jetzt wird geprüft, ob diese die Beschädigung verursacht haben könnte. Einen Einbruch gab es nicht. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Die Stiftung beschäftigt sich unter anderem mit dem Verbleib von NS-Raubgut, insbesondere aus jüdischem Besitz. Ob es bei der Tat einen Zusammenhang zum Attentat auf die Synagoge in Halle gibt, wird ebenfalls geprüft.

