Erneut sind in Magdeburg Autos gestohlen wurden. Dieses Mal ein Nissan und ein Peugeot, meldete die Polizei.

Magdeburg (vs) l Zwischen dem 26. und dem 27. November 2019 stahlen unbekannte Täter in Magdeburgs Stadtteilen Neustädter Feld und Neustädter See zwei Autos. Wie die Polizei dazu berichtete, befanden sich beide Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Tat ordnungsmäßig geparkt vor den Wohngrundstücken ihrer Halter.

Zeugen werden gesucht

Am 27. November 2019 stellte der Halter eines weißen Peugeot 308 in der Rollestraße fest, dass sein Auto verschwunden war. Am selben Tag entdeckte der Halter eines blauen Nissan Quashqai in der Straße Am Seeufer den Diebstahl seines Autos. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter Telfon 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.