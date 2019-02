Binnen weniger Tage ist es erneut zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Magdeburg gekommen. Foto: Tom Wunderlich

In Magdeburg ging ein Dieb beim Rewe-Markt am Kümmelsberg äußerst brutal vor. Es ist der zweite Überfall innerhalb weniger Tage.

Magdeburg (tw/md) l Binnen weniger Tage ist es am späten Mittwochabend erneut zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Magdeburg gekommen. 22.15 Uhr soll ein bisher unbekannter Täter den Rewe-Markt am Kümmelsberg überfallen haben. Nach ersten Informationen soll der Mann mehrere Tausend Euro erbeutet haben. Er soll dabei auch äußerst rabiat vorgegangen sein.

Zwei Mitarbeiter des Supermarktes erlitten einen Schock. Sie mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Unter anderem kamen ein Fährtenhund, ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Jedoch verliefen die Maßnahmen negativ.

Der Täter ist weiter flüchtig. Auffällig bei der Tat ist erneut das Vorgehen des Mannes. Auch die Tatsache, dass der Markt sich wieder in Autobahnnähe sowie relativ abgelegen befand, spricht dafür, dass es sich um den gleichen Täter vom Sonnabend handeln könnte.

Am Wochenende hatte ein Mann einen Supermarkt im Magdeburger Stadtteil Ottersleben überfallen. Kriminaltechniker sicherten bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags Spuren in dem Rewe-Markt.