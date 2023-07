Ein offenbar durstiger Einbrecher hat in der Nacht in Magdeburg die Schaufensterscheiben von mehreren Einkaufsmärkten eingeschlagen und Alkohol gestohlen - er wurde gestellt.

Symbolfoto: Die Polizei in Magdeburg hat in der Nacht einen Einbrecher auf frischer Tat stellen können.

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg hat in der Nacht zu Sonntag einen Mann gestellt, der Scheiben von mehreren Einkaufsmärkten zerstört hat und sich anschließend an den Waren bedient hat.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der zunächst unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Jakobstraße einwarf und in diesen einstieg, so die Meldung der Polizei in Magdeburg. Kurz darauf flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Nur etwa eine Stunde später warf offenbar der gleiche Mann in der Rogätzer Straße die Scheibe eines weiteren Einkaufsmarktes ein und bediente an alkoholischen Getränken und Süßwaren. Der 22-Jährige konnte dabei auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, sei der erheblich alkoholisierte 22-jährige Magdeburger bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Während des Einsatzes beleidigte der Mann die Einsatzkräfte in übler Form. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen und nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft in den Morgenstunden in elterliche Obhut entlassen, heißt es von der Polizei.