Mögliches Tötungsdelikt in Magdeburg: Blutüberströmter Mann leblos im Treppenhaus gefunden

In der Bandwirker Straße in Magdeburg soll laut Volksstimme-Informationen eine Person blutüberströmt, nicht ansprechbar und bewusstlos im Treppenhaus eines Plattenbaus gelegen haben. Ermittelt wird aufgrund eines möglichen Tötungsdeliktes. Jetzt ist klar: Der Mann ist tot. Der Polizei zufolge kann ein nichtnatürlicher Tod gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. (Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert).

Großeinsatz in Magdeburg: In der Bandwirker Straße im Stadtteil Brückfeld soll sich ein versuchtes Tötungsdelikt zugetragen haben.

Magdeburg - Große Aufregung im Stadtteil Magdeburg-Cracau in den Vormittagsstunden am Freitag, 30. September. In einem Plattenbau soll sich ein versuchtes Tötungsdelikt zugetragen haben.