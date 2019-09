Im Magdeburger Zoo ist ein 19-jähriger Mitarbeiter eines dortigen Kiosks am Sonnabend, 31. August, gegen 18:30 Uhr durch einen unbekannten Täter räuberisch erpresst worden. Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein Mitarbeiter des Magdeburger Zoos ist Opfer einer räuberischen Erpressung geworden.

Magdeburg l Im Magdeburger Zoo ist ein 19-jähriger Mitarbeiter eines dortigen Kiosks am Sonnabend, 31. August, gegen 18:30 Uhr durch einen unbekannten Täter räuberisch erpresst worden. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter die Herausgabe der Tageseinnahmen. Diese hatte der Mitarbeiter des Kiosks jedoch nicht dabei. Der unbekannte Täter konnte lediglich eine geringe Menge an Kleingeld erbeuten und flüchtete anschließend. Die Ermittlungen dauern an.