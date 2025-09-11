Für die westlichen Stadtteile Magdeburgs gibt es eine neue Kontaktbeamtin. Die 26-jährige Polizistin Amy Leps bringt neue Ideen mit und ist jetzt Ansprechpartnerin für Anwohner. Warum sie nach fünf Jahren Streifendienst jetzt diese Arbeit machen will.

Magdeburg. - Wenn sie durch Olvenstedts Straßen gehen, kommen Kinder mit Fragen auf sie zu oder Jugendliche auf dem E-Scooter biegen in die andere Richtung ab: die beiden Kontaktbeamten Kai Neubauer und Amy Leps. Letztere ist die Neue im Westen Magdeburgs und hat sich ganz bewusst für eine neue Aufgabe bei der Polizei entschieden.