weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Polizistin wird Kontaktbeamtin nach Streifendienst in Magdeburg

Raus aus dem Streifendienst Junge Polizistin ist jetzt Beamtin für Magdeburger Stadtteile

Für die westlichen Stadtteile Magdeburgs gibt es eine neue Kontaktbeamtin. Die 26-jährige Polizistin Amy Leps bringt neue Ideen mit und ist jetzt Ansprechpartnerin für Anwohner. Warum sie nach fünf Jahren Streifendienst jetzt diese Arbeit machen will.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 11.09.2025, 13:54
Die 26-jährige Polizistin Amy Leps ist die neue Kontaktbeamtin im Westen Magdeburgs.
Die 26-jährige Polizistin Amy Leps ist die neue Kontaktbeamtin im Westen Magdeburgs. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Wenn sie durch Olvenstedts Straßen gehen, kommen Kinder mit Fragen auf sie zu oder Jugendliche auf dem E-Scooter biegen in die andere Richtung ab: die beiden Kontaktbeamten Kai Neubauer und Amy Leps. Letztere ist die Neue im Westen Magdeburgs und hat sich ganz bewusst für eine neue Aufgabe bei der Polizei entschieden.