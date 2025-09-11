Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Grieben (Kreis Stendal) wollen Kinder frühzeitig für den Brandschutz begeistern. Das tun sie mit einer eigenen AG in der Grundschule.

Kinder lernen das Feuerwehr-Abc in der Schule auf dem Land

Manuel Schwendtke (rechts) und Robert Knoblauch führen die Einsatzkleidung für Feuerwehrleute in der Grundschule vor.

Grieben. - Seit dem Schuljahresbeginn vor gut vier Wochen gibt es an der Griebener Grundschule eine eigene „Blaulichtbande“. In dieser neu installierten Arbeitsgemeinschaft bekommen Grundschüler die Grundlagen des Rettungswesens bei der Feuerwehr vermittelt – und bestenfalls auch die Lust darauf, später selbst ein Feuerwehrmann- oder eine Feuerwehrfrau zu werden.